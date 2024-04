Fonseca Milan, il portoghese può ribaltare i pronostici: in rialzo le sue quotazioni. ULTIME

Fonseca Milan, l’allenatore portoghese può ribaltare i pronostici: in rialzo le sue quotazioni. Tutte le ULTIME

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan. Accanto a Lopetegui resta viva l’ipotesi che porta a Fonseca, in scadenza di contratto col Lille.

Il tecnico portoghese potrebbe presto ribaltare i pronostici per un aspetto in particolare: ha già allenato in Italia, sulla panchina della Roma, e per questo conosce bene la Serie A. Un dettaglio non di poco conto.