Leao vuole solo il Milan: ha fatto anche questa PROMESSA al club per la prossima stagione

Leao vuole solo il Milan: l’attaccante portoghese ha fatto anche questa PROMESSA al club per la prossima stagione

La Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio a Rafael Leao, attaccante del Milan che in questa stagione ha alternato grandissime prestazioni ad altre certamente più sotto tono.

Secondo quanto riportato da quotidiano oggi in edicola il portoghese desidera restare rossonero con la promessa di incidere finalmente come un campione: non solo nelle piccole sfide ma anche nelle grandi notti.