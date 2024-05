Galtier Milan, resta in corsa l’attuale allenatore dell’Al-Duhail. Gli AGGIORNAMENTI sulla panchina rossonera

Tra gli allenatori presenti nella lunga lista dei dirigenti del Milan per sostituire Stefano Pioli al termine della stagione c’è anche il nome di Christophe Galtier.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il francese, oggi alla guida dell’Al-Duhail ma con un passato di successo in Francia dal Saint-Etienne al Paris Saint-Germain, resta un profilo da tenere in forte considerazione per la panchina rossonera.