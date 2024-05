Gallardo Milan, l’opzione acquista credibilità: legali del tecnico già al lavoro. ULTIMISSIME

Gallardo Milan, l’opzione acquista credibilità: legali del tecnico argentino sono già al lavoro. ULTIMISSIME

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile inserimento del Milan nella corsa a Marcelo Gallardo, la cui avventura sulla panchina dell’Al Ittihad è arrivata ormai ai titoli di coda.

I legali dell’allenatore argentino stanno trattando la chiusura del rapporto lavorativo con il club arabo e per questo l’opzione acquista credibilità, anche tenuto conto del fatto che alcuni intermediari hanno già dato la disponibilità a parlare col Milan. Tuttavia il suo nome, almeno per il momento, non convince tutti in società. Lo riporta Tuttosport.