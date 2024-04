Casini: «Striscione Dumfries? Non credo sia razzismo, ma non si rendono conto che gesti così…». Le sue dichiarazioni

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai 1 dello striscione che Dumfries ha esposto nella festa scudetto dell’Inter ritraente il rossonero Theo Hernandez al guinzaglio. Le su parole.

CASINI – «Non credo si tratti di razzismo, ma di scarso buon gusto. Sembra che i freni siano andati via. Non si rendono conto di come un gesto di questo tipo produce danno sulle giovani generazioni»