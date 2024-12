Fonseca Milan, Pedullà perplesso dalle dichiarazioni del tecnico! E svela un incredibile retroscena sulla panchina

Fonseca Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha commentato lo sfogo del tecnico dopo la gara contro la Stella Rossa

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato così le dichiarazioni di Fonseca:

PAROLE – «Per me sono dichiarazioni di uno che non c’è più. E’ guerra. Che i giocatori non fossero sintonizzati con Fonseca si era già capito dall’episodio di Roma contro la Lazio, che per me è stato un episodio gravissimo perchè confermava che non c’era un intento comune. Qui mi sembra un intervento di un giornalista o di un opinionista. Certe cose le doveva dire alla società, deve chiamare Furlani e Ibrahimovic e raccontargli queste cose. Il Milan lo ha sempre difeso, ma c’è stato un momento non tanto lontano in cui ha pensato a Sarri, ma poi questa cosa non è andata avanti anche se c’erano stati dei contatti che chiaramente il Milan smentirà. I rossoneri hanno sempre smentito certe voci. Se Fonseca dice queste frasi ci sono due strade: o si vuole dimettere o sta facendo di tutto per farsi esonerare. Io non ho altre chiavi di lettura, sono dichiarazioni di una pesantezza enorme».