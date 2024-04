Kjaer Milan, SVOLTA sul futuro! L’agente svela: «A fine stagione accadrà questa cosa». Decisione presa, le ULTIME

Kjaer-Milan, l’agente del danese, Mikkel Beck, ha rivelato che le parti si separeranno al termine della stagione: le dichiarazioni

Intervistato da Bold.dk, Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro del centrale danese, in scadenza di contratto il prossimo 30 30 giugno e destinato all’addio nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Simon lascerà il Milan a fine stagione. Non c’è alcun dramma in questo, è un addio naturale. Il contratto scade quest’estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c’è alcun dramma per questo. È un addio naturale a un club in cui Simon gioca da più di quattro anni, in un momento che sembra giusto. Tanti anni fa Simon mi raccontò che un giorno avrebbe voluto giocare nel Milan e quel sogno si realizzò nel modo più bello. E infatti il ​​Milan è diventato il club dove Simon ha giocato più partite. Giocherà l’Europeo quest’estate come capitano della Danimarca e poi sarà senza squadra. In realtà la sua idea è di pensare all’Europeo e poi decidere dove continuare la sua carriera. Quindi non mi aspetto novità a breve per Simon. Quando Simon arrivò al Milan, il club era sotto la metà della Serie A. Il suo sogno era di contribuire a riportare il club al posto a cui appartiene, cioè al vertice del calcio italiano ed è riuscito a vincere un campionato e a stabilizzarsi nelle prime posizioni ogni anno dal suo arrivo. Ed con lui in squadra il Milan è arrivato fino ai vertici d’Europa, dove il Milan la scorsa stagione ha raggiunto le semifinali di Champions League. Posso confermare che quest’inverno c’è stato interesse da parte di altri grandi club, come sempre accade per un giocatore con le qualità e la fama internazionale di Simon, ma a Simon interessava solo disputare la stagione nel Milan. Gli ha regalato tante belle partite da Natale, quando è tornato da un infortunio e in quei mesi ha mostrato la sua classe di giocatore con tante grandi prestazioni nel periodo migliore della stagione del club. In questo momento Simon è infortunato, ma probabilmente sarà pronto per aiutare il suo club a finire bene la stagione e prepararsi per l’Europeo».