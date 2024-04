Zirkzee Milan, svelata la strategia dei rossoneri per arrivare alla punta! Ibrahimovic accelera, la situazione

Zirkzee-Milan, l’attaccante è il primo obiettivo dei rossoneri: accordo vicino con l’agente del calciatore

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, noto portale spagnolo, ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan e in particolare su Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna e obiettivo per l’attacco rossonero della prossima stagione. Ibrahimovic ha stabilito la strategia per arrivare all’olandese.

PAROLE – «Il primissimo nome sul mercato è Zirkzee. In queste settimane il Milan sta insistendo molto con il procuratore di Zirkzee per riuscire ad arrivare a un accordo».