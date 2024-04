Marchegiani fa un nome a sorpresa: «Chi dopo Pioli? Fossi nel Milan avrei preso lui». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Nel corso del programma Sky Calcio Club Luca Marchegiani ha parlato di Milan e del possibile allenatore con cui aprire il nuovo ciclo. Le sue dichiarazioni.

MARCHEGIANI – «Chi come sostituto di Pioli? Io speravo in Klopp, anche perché il Milan non potrebbe ambire ad un allenatore come il tedesco? Va bene i problemi finanziari che ne deriverebbero, ma il Milan è il MIlan ragazzi!»