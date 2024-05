Thiaw VALUTA la sua stagione al Milan: e poi quest’auspicio per il FUTURO del difensore rossonero

Il difensore del Milan Thiaw ha parlato ai giornalisti presenti all’evento Under Armour presso la Brand New House Under Armour di Piazza Gae Aulenti a Milano: le sue dichiarazioni sulla stagione in corso.

COME VALUTO LA MIA STAGIONE – «Posso fare meglio, è un qualcosa da cui posso imparare, crescere mentalmente e fisicamente. Quando le cose non vanno come vorresti puoi sempre trarne insegnamenti. Non devi abbatterti, devi andare avanti e provare a fare meglio. Nel calcio la cosa più importante è essere a disposizione. Se non lo sei non puoi migliorare e non puoi dire la tua sul campo. La cosa più importante per me è di essere in salute la prossima stagione e continuare a migliorare sul campo».

