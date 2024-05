Buongiorno Milan, SVOLTA decisiva nella trattativa: il difensore si allontana? Il MOTIVO e le ultime sul giocatore

Tra i difensori seguiti dal calciomercato Milan c’è anche Alessandro Buongiorno. Il calciatore del Torino accostato dalla scorsa sessione invernale sarà sicuramente uno degli obiettivi anche in estate.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, sulla trattativa che porterebbe Buongiorno al Milan potrebbe pesare una fase non proprio ottimale con il suo agente. Per questo motivo bisognerà osservare con molta attenzione l’evolversi della situazione nelle prossime settimane anche in seguito all’arrivo del nuovo allenatore.