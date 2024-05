Gallardo Milan, arriva l’assist per i rossoneri: in QUESTO modo si potrebbe entrare in trattativa NOVITÀ

Gallardo Milan, arriva l’assist per i rossoneri: in QUESTO modo si potrebbe entrare in trattativa. Le NOVITÀ sul nuovo allenatore

Baiocchini ha analizzato uno dei profili seguiti dal Milan per il dopo Pioli: ecco le parole del giornalista a Radio Rossonera su Gallardo.

PAROLE – «Gallardo ha dei costi molto elevati, l’assist per il Milan è il brutto rendimento in Arabia di Gallardo, la critica della stampa è davvero molto feroce. Se lui rescindesse il contratto si potrebbe entrare in trattativa. Il Milan sta facendo delle valutazioni, uno dei preferiti era Fonseca, ma dovrebbe rimanere in Francia. Per Conciecao quotazioni in salita, Mendes sta spingendo molto affinché il Milan lo prenda. Ci sta che Conceicao a fine stagione possa lasciare il Porto».