Cancelo Milan, Leao a SORPRESA: «Provai a convincerlo a venire da noi, ecco cosa mi disse». Il retroscena di mercato

Il nome di Joao Cancelo è mai stato vicino al calciomercato Milan? In realtà un tentativo c’è stato, ma non da parte dei dirigenti rossoneri. Nell’intervista rilasciata da Rafael Leao a Fabrizio Romano, il numero 10 rossonero svela il dialogo avuto col suo connazionale.

RETROSCENA CANCELO – «Stavo parlando con Cancelo in Nazionale, lui giocò con l’Inter e mi disse che gli piaceva il supporto dei tifosi del Milan. Provai a convincerlo. Mi disse che era difficile, lui all’epoca giocava per il Manchester City e che era difficile per lui. Ma ci ho provato. La nostra visione al Milan è quella di avere giocatori giovani e di talento e Cancelo sarebbe stato perfetto».

L’INTERVISTA COMPLETA A LEAO.