Zirkzee Milan, il suo ARRIVO non è legato al nuovo allenatore: i rossoneri si muovono concretamente! DETTAGLI

Zirkzee Milan, il suo ARRIVO non è legato al nuovo allenatore: i rossoneri si muovono concretamente! I DETTAGLI sull’attaccante

Il calciomercato Milan inizia a lavorare in vista della prossima stagione: come riportato da Daniele Longo, prima dovrà esserci la nomina del nuovo allenatore e solamente in seguito si affonderà sui calciatori. Sul nome di Zirkzee invece si continua a lavorare.

PAROLE – «Il Milan non affonderà sui diversi obiettivi che si è prefissato sul mercato fino alla nomina del nuovo allenatore. L’unico per il quale si sta muovendo concretamente a prescindere è Joshua Zirkzee».