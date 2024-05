Infortunio Zaniolo, l’obiettivo rossonero salterà l’Europeo: le sue CONDIZIONI e cosa filtra

Una microfrattura al piede impedirà a Nicolò Zaniolo di prendere parte al prossimo Europeo: una brutta notizia per il calciatore accostato al mercato Milan in vista della competizione che prenderà il via a metà giugno.

Come riportato da Sportface, lo stop sarà di circa un mese anche se è attesa nei prossimi giorni la valutazione medica ufficiale per Zaniolo con Spalletti che sta facendo le ultime scelte per le convocazioni all’Europeo.