Conte Milan, Biasin analizza: «Ha tanta voglia di tornare? Il suo problema rimarrà sempre questo». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, Fabrizio Biasin ha voluto commentare le parole di Christian Stellini, collaboratore di Antonio Conte all’Inter, relative alla voglia di tornare ad allenare del tecnico salentino. Tra i possibili club per il suo futuro c’è anche il Milan.

PAROLE – «La voglia di tornare in panchina di Antonio è tanta. Si è aggiornato durante l’inverno per farsi trovare pronto”. Il problema di Conte non saranno mai i 90’, ma quello che può capitare tra il triplice fischio di una partita e l’inizio di quell’altra».