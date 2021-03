Milan femminile: Giacinti top per minutaggio in Coppa Italia

Milan femminile: Valentina Giacinti risulta la giocatrice rossonera con il miglior minutaggio in Coppa Italia

Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan femminile, risulta la giocatrice migliore per presenze e minutaggio non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia.

Sono 11 le presenze ufficiali, come Valentina Bergamaschi, ma frutto di 5 gol all’attivo e un assist con un totale di 865 minuti disputati. La bomber rossonera vuole eguagliare un ulteriore traguardo: diventare la giocatrice più longeva contro le nerazzurre, ferma attualmente a tre reti, ad una lunghezza da Dominika Conc (4).