Giacinti sogna in grande: «Voglio lo Scudetto con la maglia del Milan»

In una lunga intervista ai microfoni di MilanTv, Valentina Giacinti ha rilasciato qualche dichiarazione sulla stagione rossonera

Valentina Giacinti mette la Juventus nel mirino. Ecco le parole dell’attaccante del Milan Femminile sui canali ufficiali rossoneri: «La partita con il Bari è uno stimolo per affrontare meglio la Juventus, non vogliamo cadere in cali di concentrazione ma anzi, questa vittoria ci dà più consapevolezza. Sarà una partita tosta, mi aspetto una squadra pronta a lottare su tutti i palloni sperando in un risultato positivo per noi e per la società. La voglia di vincere è tanta ma c’è anche voglia di fare una grande partita per dimostrare che non è un caso il nostro secondo posto.»

«Modulo? Mi trovo bene col 3-5-2, è uno dei moduli più belli con cui giocare. Boquete? Grande professionista e persona, fa bene a tutti, ha portato grande professionalità e ci sta insegnando tanto. Hasegawa? Appena arrivata non mi aspettavo granchè, era un po’ piccolina. In campo è impressionante, è fortissima con tanta grinta e tecnica elevata. Stagione? Sono soddisfatta, penso che nelle prime partite mi sono persa un po’ e non sono riuscita a fare tanti gol per la squadra ma l’importante era portare a casa i punti. Scudetto? Sarebbe un sogno vincere un trofeo con questa maglia. Mi sento legata a questi colori dal giorno in cui li ho messi addosso, sono milanista dentro. Ogni partita è fondamentale, da combattere e portare a casa i tre punti. In questo campionato appena perdi una partita vai fuori dai giochi. Nazionale? La qualità è alta, allenamenti tosti. Le gare internazionali sono una crescita e sono contenta di farne parte.»