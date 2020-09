Milan femminile: Giacinti punta il Pink Bari, è la sua vittima preferita

Milan femminile: nel tardo pomeriggio le rossonere sfideranno il Pink Bari. Valentina Giacinti vuole tornare al gol e il team pugliese…

Nel tardo pomeriggio il Milan femminile, presso il Centro Sportivo Vismara, tornerà in campo contro il Pink Bari, nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Le rossonere guidano la graduatoria senza mai aver subito una rete, dopo le vittorie contro Florentia e San Marino.

Fondamentale sarà vincere per arrivare al big match contro la Juventus di Rita Guarino con il punteggio pieno. Gara importante anche per il morale di Valentina Giacinti che vuole tornare al gol. L’ex Brescia si trova a secco dopo due giornate ma contro le pugliesi ha un rapporto molto speciale: sono 11 le reti messe a segno in due stagioni (tre partite): doppio poker nel 2018/2019 tra andata e ritorno, tripletta nella passata annata, nel match vinto dal team di Ganz 6-3.

Un gol per un attaccante è oro colato per aumentare la fiducia in sé stessi e per la squadra e per Giacinti è arrivato il momento di sbloccarsi per dare un messaggio chiaro alla Vecchia Signora.