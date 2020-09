Milan femminile: domani la sfida al Pink Bari, la probabile formazione

Milan femminile: domani la squadra rossonera sfiderà il Pink Bari, ecco le probabili scelte di Maurizio Ganz

Domani il Milan femminile torna in campo al Centro Sportivo Vismara per affrontare il Pink Bari, nel match valido per la terza giornata di Serie A. Le rossonere vogliono proseguire la striscia positiva (sei punti, sei gol fatti, zero subiti).

La squadra pugliese giunge da una sconfitta per 2-0 al Tre Fontane contro la Roma di Betty Bavagnoli, con tre punti in classifica, grazie alla vittoria all’esordio contro il Napoli.

Maurizio Ganz dovrebbe confermare l’undici titolare visto contro il San Marino con una possibile novità in panchina: la presenza di Julia Simic (non ancora confermata). Il team milanista contro le biancorosse nelle ultime due stagioni ha realizzato totalmente 20 reti e ne ha subite 3 in tre sfide. Ecco il probabile undici del tecnico friulano:

Milan femminile (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Rask, Jane; Grimshaw; Dowie, Giacinti