Milan femminile-Pink Bari LIVE 4-1: J.Refiloe fa poker!

Fra pochi istanti, ore 12:00, andrà in scena la sfida tra Milan femminile e Pink Bari, valida per il recupero della nona giornata di Serie A. Le rossonere, in caso di successo, potrebbero agganciare al secondo posto la Fiorentina, che domenica allo stadio Tre Fontane è stata bloccata sul 2-2 nel finale dalla Roma di Betty Bavagnoli. Dall’altra parte c’è un Bari in cerca di punti salvezza, oggi con qualche certezza di formazione in meno in attesa dello scontro diretto con l’Hellas Verona.

62′ – Milan rivitalizzato dopo le tre reti in cinque minuti. Rossonere in totale controllo del match

57‘ – Reagisce il Bari, ma Piazza fa buona guardia, riparte la squadra rossonera.

55′ – POKER ROSSONERO! 5 minuti da Diavolo: Jane Refiloe si accentra dal limite dell’area e calcia di destro sul secondo palo, palla imprendibile per Myllyoja

52′ – GOOOOAAL GOAAL DEL MILAN! Una Giacinti ispirata, serve un cioccolatino per Nora Heroum che di sinistro la mette dentro!

50′ – GOOOOOAALL DEL MILAN! Eurogol di Valentina Giacinti: la bomber rossonera salta due avversarie e calcia dai 20 metri sul secondo palo, infilando l’estremo difensore pugliese!

49′ – Bjorg allunga per Bergamaschi, che va sul fondo e conquista un calcio d’angolo.

46‘ – Iniziato il secondo tempo!

Finisce qui il primo tempo: Milan femminile in vantaggio con la ritrovata Valentina Giacinti, Pink Bari che risponde con Torres. È 1-1 al Centro Sportivo Vismara.

44‘ – Punizione Bari: Marrone mette in mezzo, allontana la retroguardia rossonera, ci prova Honkanen di sinistro ma il pallone finisce alle stelle

42‘ – Tucceri crossa, il Bari allontana, ci prova Conc di testa ma Myllyoja fa suo il pallone

41‘ – Ammonita Capitanelli, punizione Milan!

39‘ – Conc apparecchia per Claudia Mauri che tenta il destro dalla distanza, palla alta

37′ – Goal annullato al Milan! Tucceri, sugli sviluppi di un calcio di punizione, crossa per l’incornata di Francesca Vitale, che mette dentro ma l’ex Mozzanica si trova in posizione di fuorigioco. Punizione Bari.

34‘ – Contropiede Milan: Giacinti fa tutto bene, meno che l’ultimo passaggio per Jane Refiloe, palla recuperata dal Pink Bari

32′ – Altra ammonizione tra le file biancorosse: questa volta il cartellino se lo vede sventolare Martina Di Bari

29′ – Per il Pink Bari è il primo goal messo a segno alle rossonere in due stagioni. Lo scorso anno le ragazze di Carolina Morace rifilarono 14 reti alle pugliesi (0-6 all’andata, 8-0 al ritorno)

26‘ – Bari ora più coperto in fase di interdizione: le rossonere faticano nella propria metacampo ad imbastire un’azione d’attacco

23‘ – Il Milan nelle ultime tre partite in casa ha subito 5 reti, situazione non particolarmente brillante

19‘ – Ammonita Novellino, punizione per il Milan

17′ – Goal del Pink Bari! Novellino dalla sinistra appoggia per Torres che apre il piattone e mette dentro alle spalle di un’incolpevole Piazza.

15′ – Inizio sprint delle rossonere. Bari tutto schiacciato nella propria metacampo

12‘ – Quinto calcio d’angolo per il Milan, è un assedio.

10‘ – Squadre ora più stabili, ma il Milan vuole subito cercare il 2-0!

5′ – Rischio autogol per il Pink Bari sugli sviluppi del calcio d’angolo. La squadra pugliese riesce comunque a ripartire in qualche modo, salvata dal palo!

4‘ – Ancora Milan: Conc lancia Bjorg, che si porta in area di rigore, sinistro deviato, calcio d’angolo

2′ – GOOOAAL DEL MILAN! Bjorg corre sulla corsia di destra, crossa in mezzo per Giacinti che tutta sola trafigge Myllyoja!

1‘ – Iniziata!

Sono appena entrate le squadre: Milan in divisa classica a strisce rossonere, Bari in maglia prevalentemente bianca.

Le formazioni ufficiali di Milan Femminile – Pink Bari:

Milan femminile (4-3-2-1): Piazza; Heroum, Vitale, Fusetti, Tucceri; Conc, J.Refiloe, Mauri; Bergamaschi, Bjorg; Giacinti. All. Maurizio Ganz.

Pink Bari (3-5-2): Milloja; Novellino, Di Bari, Culuer; Capitanelli, Torres, Zammit, Ketis, Marrone; Carp, Honkanen. All. Domenico Caricola