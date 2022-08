Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato nel pre-partita della gara odierna contro la Fiorentina

Intervistato da Milan Tv, Maurizio Ganz ha dichiarato:

«Iniziamo il campionato con tre partite molto insidiose come Fiorentina in casa, Roma in trasferta e Sassuolo di nuovo in casa. Cercheremo di partire nella maniera giusta per affrontare al meglio quelli che saranno tre appuntamenti di alto livello».