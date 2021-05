Milan femminile: Ganz rispolvera Grimshaw, buona prova contro la Roma

Milan femminile: Maurizio Ganz, a metà del secondo tempo contro la Roma, ha scelto di inserire in campo Grimshaw. La scozzese…

Il Milan femminile è sempre più vicino alla qualificazione della prossima Uefa Women Champions League. Grazie al pareggio per 0-0 contro la Roma, le rossonere si trovano sopra sei lunghezze al Sassuolo a tre giornate dal termine del campionato.

Nella ripresa contro le giallorosse Maurizio Ganz ha rispolverato Grimshaw, inserendola al posto di una spenta Natasha Dowie. La scozzese è entrata con carattere e fiducia, disputando un’ottima mezz’ora di partita. Fondamentale per il tecnico friulano averla al 100% non solo fisicamente ma anche psicologicamente per questo finale di stagione.