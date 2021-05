Roma-Milan femminile 0-0: punto importante chiave Champions!

Roma-Milan femminile: segui la cronaca testuale del match di questo pomeriggio allo stadio Tre Fontane su MN24 – LIVE

Il Milan femminile oggi contro la Roma ha la possibilità di chiudere quasi in via definitiva la corsa alla qualificazione della prossima Uefa Women Champions League. In caso di successo, infatti, alle rossonere basterebbe successivamente solo un punto per l’aritmetica.

Roma-Milan femminile, LIVE

90′ – 2 minuti di recupero

88′ – Grande recupero di Boquete che illumina per Giacinti, che viene chiusa sul più bello

86′ – Ritmi ora più lenti, le squadre sembrerebbero accontentarsi dello 0-0

82′ – Forcing della Roma: entrambe le squadre possono vincerla

77′ – Gara equilibratissima: qualche errore da entrambe le parti in fase di impostazione, inzia a farsi sentire la stanchezza

73′ – Ancora Milan: Grimshaw in area calcia e pallone in angolo

71′ – Calcio di punizione per il Milan: Hasegawa scodella in mezzo, arriva Vitale dalle retrovie sul secondo palo, pallone di poco alto

67′ – Milan all’attacco: Grimshaw calcia e pallone che giunge sui piedi di Tucceri che viene abbattuta in area. Il terzino rossonero accenna un pizzico di protesta ma l’arbitro lascia correre

65′ – Milan più energico in questa fase, Roma più difensiva a caccia del contropiede

60′ – Occasione Roma! Lazaro vede fuori dai pali Korenciova e prova il pallonetto ma la palla termina alta di pochissimo

59′ – Occasione Roma! Giugliano mette in mezzo per Bartoli che incorna, pallone di poco sul fondo

58′ – Contropiede della Roma: Bonfantini cerca sul secondo palo Lazaro ma Agard chiude molto bene

55′ – Tiro dalla distanza di Giugliano, pallone ben parato da Korenciova

54′ – Hellas Verona – Sassuolo 0-3, neroverdi che si assicurano i tre punti

51′ – Gioco fermo a terra Linari pallonata in faccia sul tiro di Tucceri

49′ – Buona azione del Milan: Boquete illumina per Giacinti ma Swaby è brava a chiudere di testa

46′ – Iniziata la ripresa!

Finisce il primo tempo!

45′ – 1 minuto di recupero

43′ – Miracolo di Ceasar sul tiro di Giacinti: rossonere che chiedono comunque un calcio di rigore per un possibile colpo di mano di Swaby

40′ – Notizie da Verona: il Sassuolo sta vincendo 0-2 con reti di Bugeja e Santoro. Attualmente Milan a +6!

35′ – Bonfantini da buona posizione manda alto di testa

32′ – Numero di Boquete, pallone a Bergamaschi, che mette in mezzo, deviazione e Boquete calcia (pallone che colpisce la TRAVERSA, con doppia deviazione Serturini-Ceasar)!

28′ – Assedio della Roma: già il sesto calcio d’angolo conquistato

26′ – Milan ora più propositivo. Tanti cambi di gioco delle rossonere

23′ – Occasione Milan! Azione studiata delle rossonere, Hasegawa illumina per Bergamaschi che tutta sola spara alto!

22′ – Serturini ribalta il fronte, si accentra e tira ma Korenciova è attenta

21′ – Reagisce il Milan: Hasegawa dal limite calcia a botta sicura, pallone di poco alto

20′ – Ancora angolo Roma: Giugliano per Linari che calcia di sinistro debolmente!

18′ – Occasione Roma! Giugliano mette in mezzo per la testa di Lazaro ma Korenciova è bravissima a respingere il tiro!

17′ – Roma più fluida in questi primi minuti. Milan che non si scopre tatticamente

15′ – Dall’angolo va Giugliano sul secondo palo ma Linari calcia malamente, pallone sul fondo

14′ – Giugliano calcia dal limite e impegna severamente Korenciova che con la punta delle dita mette in calcio d’angolo

12′ – Buon recupero di Giugliano sulla trequarti rossonera, prova ad inbucare per Bonfantini, pallone troppo lungo

9′ – Buona azione del Milan con Hasegawa che illumina un corridoio per Bergamaschi, che si accentra e calcia, tiro deviato, recupera la Roma

7′ – Primo affondo del Milan con Bergamaschi che va sul fondo e mette in mezzo ma la Roma chiude bene e riparte

4′ – A terra Fusetti, si scalda Spinelli. Un po’ preoccupato Maurizio Ganz

2′ – Primo tiro della Roma con Giugliano da fuori, para Korenciova in due tempi

1′ – Inziata la gara!

Roma-Milan femminile, tabellino

Roma femminile (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Giugliano; Bonfantini, Thomas, Serturini; Lazaro. A disposizione: Pipitone, Corrado, Pettenuzzo, Severini, Erzen, Massa, Corelli, Banusic. Allenatrice: Bavagnoli

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie (60′ Grimshaw). A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Spinelli, Salvatori Rinaldi, Mauri, Rask, Tamborini. Allenatore: Ganz

Arbitro: Angelucci

AMMONITA: Boquete, Tucceri, Swaby, Giugliano

Roma-Milan femminile, la migliore giocatrice del match: Boquete