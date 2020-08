Milan femminile-Florentia, riparte la serie A per le rossonere di Maurizio Ganz: segui la cronaca della prima giornata di campionato LIVE

Milan femminile-Florentia: prima giornata di Serie A per le ragazze di Maurizio Ganz che questo pomeriggio al Brianteo sfideranno le rivali della Florentia. Un ritorno al calcio ufficiale che mancava da mesi per Giacinti e compagne ferme dall’inizio del lockdown.

MILAN-FLORENTIA: CLICCA QUI PER AGGIORARE

Milan-Florentia, il live

La diretta avrà inizio alle ore 17:45.

Le formazioni ufficiali di Milan-Florentia

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Florentia, ultime e probabili formazioni

Maurizio Ganz può contare su tutta la rosa a disposizione, meno che la nuova arrivata Julia Simic, alle prese con qualche problema fisico, ma pronta per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Diavolo nelle prossime sfide. Grimshaw avrebbe convinto a pieno il tecnico friulano e dovrebbe giocare dall’inizio, così come Rask. In avanti sicura la coppia Giacinti-Dowie, mattatrici contro l’Ajax. Ballottaggio sulla corsia di destra in difesa tra Bergamaschi e Rizza.

Milan femminile (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Jane; Grimshaw; Giacinti, Dowie.

Milan-Florentia in streaming: dove vederla in tv

La gara che si disputerà al Brianteo di Monza (fischio d’inizio alle 17.45) sarà trasmessa in diretta su Milan TV e App a partire dalle ore 17.40. Per la prima volta il commento delle gare del Milan femminile sarà a due voci con il commento tecnico di Fabio Andolfo (tecnico dell’Under 17 femminile) e Roberta Antignozzi (mister dell’U15 femminile).