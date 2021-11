Milan Femminile Empoli, Ulderici: «Ecco a cosa dobbiamo stare attenti»

Alla viglia del match contro il Milan, Ulderici, allenatore dell’Empoli, ha presentato il match contro le rossonere. Le sue parole

PARTITA – «Sono le partite che uno vorrebbe sempre giocare. Ci attende un avversario forte: fisico, tecnico e di grande corsa. Il Milan è costruito per vincere il campionato, sappiamo che sarà una sfida complicata, ma sono convinto che con la giusta attenzione e stando bene in campo potremo fare molto bene».

CONTINUITA’ – «Vorrei vedere continuità nell’atteggiamento, nel capire e nel saper interpretare i diversi momenti dei novanta minuti».

COSA FARE – «Quando affronti queste grandi squadre è facile tenere alta l’attenzione ma non è sufficiente: servirà capacità di stare bene in campo in entrambe le fasi. Se con avversari così pensi di difendere per novanta minuti prima o poi ti fanno male, dovremo affrontare questa sfida con coraggio e voglia di far bene. Dovremo – spiega l’allenatore – essere attente quando la palla ce l’ha il Milan e far male quando noi saremo in possesso».

JUVENTUS E SASSUOLO – «Sono state due ottime gare in cui siamo sempre rimaste in partita. È quello che dovremo fare domani per 95 minuti, in entrambe le fasi di gioco».