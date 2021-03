Milan femminile: ecco la probabile formazione rossonera contro l’Inter

Milan femminile: domani le rossonere sfideranno l’Inter nel match di andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco le probabili scelte

Domani il Milan femminile affronterà l’Inter di Attilio Sorbi nel match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, in programma presso lo Stadio Breda di Sesto San Giovanni alle ore 12:30.

Maurizio Ganz è pronto a presentare la miglior formazione contro le nerazzurre. In porta agirà senza alcun dubbio Korenciova. Difesa a tre con Fusetti e Agard confermatissime. Ballottaggio Spinelli-Vitale. A centrocampo le uniche sicure di un posto sono Boquete, Bergamaschi e Tucceri. In quattro a contendersi una maglia da titolare: Conc, Simic, Hasegawa e Grimshaw. Jane sta meglio ma non è certa di partire dal primo minuto. In avanti confermato il tandem Giacinti-Dowie.

Milan femminile (3-4-1-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Grimshaw, Tucceri; Boquete; Giacinti, Dowie.