Milan femminile: -2 al derby contro l’Inter, le ultime dal Vismara

Milan femminile: Maurizio Ganz prepara la sfida alle nerazzurre. Questa mattina le rossonere si sono allenate, ecco una buona notizia

Mancano due giorni al match contro l’Inter in programma domenica presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Questa mattina il Milan femminile è sceso in campo al Vismara per preparare al meglio la sfida.

Maurizio Ganz può sorridere: Refiloe Jane si è allenata con il resto del gruppo e potrebbe dunque recuperare per la sfida contro la formazione di Attilio Sorbi. Lavoro a parte ancora per Salvatori Rinaldi e Longo.