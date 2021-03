Milan femminile: allenamento mattutino per le rossonere, le ultime

Milan femminile: questa mattina il team di Maurizio Ganz ha proseguito la preparazione in vista del match di domenica contro l’Inter

Questa mattina il Milan femminile si è allenamento in vista del match di Coppa Italia contro l’Inter di Attilio Sorbi, valido per la semifinale di andata in programma domenica alle ore 12:30 presso lo Stadio Breda di Sesto San Giovanni.

Le rossonere, dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Juventus, vorrebbero immediatamente riscattarsi. Vincere in casa nerazzurra, permetterebbe a Giacinti e compagne di disputare una gara di ritorno al Vismara con più serenità. Il tecnico friulano spera di recuperare Jane, che a Vinovo è mancata per un affaticamento muscolare: giocatrice di enorme qualità e fondamentale per dare fluidità e geometrie alla manovra.