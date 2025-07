Allegri ha deciso, testo con Milan Futuro: a seguire partenza per l’Asia

Allegri ha stilato il programma: amichevole contro Milan Futuro e a seguire partenza per la tournée in Asia

Il Milan si prepara a entrare nel vivo della sua pre-stagione con una serie di appuntamenti cruciali che definiranno la forma fisica e tattica in vista degli impegni ufficiali. Sabato mattina, 19 luglio, il Centro Sportivo di Milanello sarà teatro di un test significativo: una “sgambata” contro il Milan Futuro. Questa partitella, che si svolgerà a porte chiuse, servirà al tecnico dei rossoneri. La riservatezza dell’evento sottolinea l’importanza per lo staff tecnico di lavorare in tranquillità, lontano da occhi indiscreti, per affinare gli schemi e integrare i nuovi acquisti.

La sera stessa, la squadra meneghina si imbarcherà per un lungo viaggio che la porterà in Oceania e Asia per una tournée pre-campionato. Questa trasferta rappresenta un’opportunità fondamentale non solo per consolidare la preparazione atletica, ma anche per rafforzare il brand del Diavolo a livello globale, incontrando i numerosi tifosi presenti in queste regioni. Il calendario delle amichevoli è di alto profilo e promette incontri stimolanti.

I rossoneri affronteranno avversari di caratura internazionale. Il primo test di prestigio sarà contro l’Arsenal, uno dei club più blasonati della Premier League inglese, noto per il suo calcio propositivo e il suo vivaio di talenti. Sarà l’occasione per misurare la competitività del Milan contro una squadra abituata ai vertici del calcio europeo. Successivamente, il club di Milano incrocerà i tacchetti con il Liverpool, un’altra potenza del calcio inglese e mondiale, vincitore di numerosi trofei internazionali. Questa sfida offrirà un banco di prova ancora più probante per la difesa e il centrocampo del sette volte campione d’Europa.

Infine, la tournée si concluderà con un’amichevole contro il Perth, una squadra locale che permetterà ai giocatori di sciogliere le gambe e consolidare gli automatismi prima del rientro in Italia. La preparazione estiva è un momento cruciale per gettare le basi di una stagione di successo, e le sfide internazionali che attendono il club lombardo forniranno indicazioni preziose sulla condizione e sulle prospettive della squadra in vista del prossimo campionato e delle competizioni europee. I tifosi attendono con impazienza di vedere il Diavolo all’opera in questi test prestigiosi.