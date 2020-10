Milan femminile: Agard, un muro-certezza nella difesa rossonera

Milan femminile: le rossonere registrano la miglior difesa del campionato, meriti soprattutto anche di Laura Agard

Il Milan femminile ha travolto l’Empoli 3-0, grazie ad una prova superba per novanta minuti. Le rossonere sono terze in classifica e registrano la miglior difesa del campionato.

Meriti non solo a Laura Fusetti ma anche alla sua compagna di reparto esperta Agard. La francese, giunta in questo mercato estivo dalla Fiorentina, in pochissimo tempo è diventata perno inamovibile nello scacchiere di Maurizio Ganz.

Contro il San Marino ha già trovato la via del gol. In difesa è un muro invalicabile: sicurezza, spirito di sacrificio e in certi momenti regista. Con l’ex viola il Milan femminile si sente protetto e solido.