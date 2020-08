San Marino-Milan femminile: segui la cronaca del match valevole la second agiornata di Serie A Women, LIVE su Milan News 24

Seconda giornata di campionato per il Milan femminile che questa sera sfida le rivali del San Marino dopo la vittoria ottenuta nella gara precedente contro la Florentia per 1-0.

SAN MARINO-MILAN FEMMINILE LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

San Marino-Milan femminile LIVE

1′ – Iniziata!

5′ – San Marino molto energico, il Milan non riesce ad imbastire l’azione come vorrebbe

7′ – San Marino pericoloso: Rigaglia va sul fondo, Bergamaschi anticipa un possibile tap in di Muya.

10′ – Tucceri su punizione calcia di sinistro ma la palla esce di poco sul fondo.

13′ – GOOOAALL DEL MILAN! Punzione al bacio di Agard dai 25 metri, resta immobile Ciccioli! 0-1!

17′ – Prova a reagire il San Marino, ma il Milan è attento a chiudere gli spazi.

20′ – Cross di Rask, Giacinti controlla e calcia di controbalzo, tiro centrale, facile per Ciccioli

22′ – Tucceri mette in mezzo dalla sinistra: è un tiro cross che però non sorprende Ciccioli

24′ – Ganz carica la sua squadra dalla panchina: vuole più velocità

26′ – Ancora Tucceri dalla sinistra, cerca Giacinti o Dowie ma Ciccioli la fa sua.

27′ – TRAVERSA DI GIACINTI! Poi miracolo di Ciccioli sul tiro di Dowie!

30′ – RADDOPPIO MILAN! Fusetti lancia lungo, Grimshaw è veloce ad inserirsi e a bucare Grimshaw in uscita! 0-2!

35′ – Barbieri su punizione dal limite sfiora la traversa, Korenciova controlla.

40′ – Grimshaw si traveste da Messi, salta tutta la difesa del San Marino, serve Dowie che però viene chiusa sul più bello

San Marino-Milan femminile 0-2, tabellino

RETE: 13′ (Agard), 30′ (Grimshaw)

SAN MARINO (5-3-2): Ciccioli; Venturini, Montalti, Piazza, Nozzi Labate; Brambilla, Chandarana, Rigaglia; Muya, Barbieri. A disposizione: Salvi, De Sanctis, Micciarelli, Menin, Vecchione, Di Luzio, Costantini, Kunisawa, Ceccini. Allenatore: Conte

MILAN FEMMINILE (4-2-3-1): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Tamborini; Grimshaw; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Morleo, Spinelli, Nano, Vitale, Mauri. Allenatore: Ganz

ARBITRO: Arace

AMMONITE: Nozzi (SM)

San Marino-Milan, ultime e probabili formazioni

Fondamentale sarebbe conquistare tre punti, per ottenere la seconda vittoria di questo campionato, ma Maurizio Ganz sa bene che servirebbe anche una prestazione da top team, diversamente da quella vista contro la formazione toscana. Il San Marino giunge da un esordio da incubo (10-0 ad Empoli), per questo motivo il Milan femminile ha l’obbligo non solo di vincere e convincere ma anche di segnare qualche gol in più per non rischiare di perdere il treno Champions League come nella passata stagione (per differenza reti).

LA PROBABILE FORMAZIONE: Il tecnico friulano deve fare a meno di Miriam Longo per almeno due settimane, causa infortunio rimediato nell’ultima sfida, oltre che Julia Simic non ancora al meglio. A centrocampo dovrebbero giocare Conc, Jane e Rask, con Grimshaw trequartista. Confermate le altre.

Ecco la probabili undici di Ganz: Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Jane; Grimshaw; Giacinti, Dowie.

San Marino-Milan in streaming e diretta TV

La gara, inizio alle 17.45, sarà trasmessa in diretta da Milan TV disponibile su DAZN. Un’occasione d’oro per il Milan femminile, dopo il successo ottenuto alla prima giornata contro la Florentia, di portarsi a punteggio pieno contro un avversario abbordabile come il San Marino.