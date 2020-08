Milan femminile, il report rossonero della vittoria contro la Florentia

Milan femminile: il club rossonero ha diffuso il report della vittoria per 1-0 nella prima gara di campionato contro la Florentia

Un successo fondamentale, tanto meritato quanto voluto. Sotto gli occhi di Gazidis, Maldini e Massara, parte forte il Milan di Ganz che batte 1-0 al Vismara la Florentia al termine di una gara controllata, gestita e portata a casa in modo maturo da parte delle rossonere. Decisiva la rete in apertura di Miriam Longo, scelta dal Mister come trequartista in appoggio al duo Giacinti-Dowie. Una prova di carattere e di sagacia tattica, con le rossonere capaci di bloccare sul nascere i pericoli di un avversario che, ricordiamolo, ha chiuso la scorsa stagione al quinto posto. Non era scontato, dunque, ma la squadra di Ganz ha messo in mostra un’importante solidità difensiva unita alle numerose occasioni da gol create. Ecco, forse è questo l’unico neo di una gara dominata: quello di non avere chiuso definitivamente la contesa. Ma va bene così. I tre punti sono arrivati, tempo per migliorare ce n’è, a partire dal prossimo impegno che vedrà, sabato 29 agosto alle 17.45, il Milan far visita al San Marino Academy. Per proseguire un cammino iniziato col piede giusto.

IL TABELLINO

MILAN-FLORENTIA 1-0

MILAN (4-3-1-2): Korenčiová; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri Cimini; Čonč, Jane (11’st Tamborini), Grimshaw (11’st Mauri); Longo (18′ Rask); Giacinti, Dowie. A disp.: Piazza, Rask, Rizza, Kuliš, Morleo, Spinelli, Vitale. All.: Ganz.

FLORENTIA (4-3-2-1): Tampieri; Bursi, Dongus, Pisani, Ceci; Bardin (1’st Wagner), Imprezzabile (32′ Lotti), Re (38’st Anghileri); Pugnali, Cantore (25’st Dahlberg); Martinovic (38’st Kuenrath). A disp.: Boglioni, Lonni, Rodella. All. Carobbi.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

Gol: 15′ Longo (M).

Ammonite: 16’st Dongus (F).

Fonte: acmilan.com