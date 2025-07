Calciomercato Milan, intreccio clamoroso Morata: oggi andrà in ritiro con il Galatasaray ma… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu su X, la situazione di Alvaro Morata si sta tingendo di giallo. L’attaccante spagnolo, attualmente in prestito al Galatasaray con scadenza a gennaio 2026, sarebbe atteso oggi stesso nel ritiro del club turco. Tuttavia, la sua volontà sembra essere ben altra: Morata non avrebbe cambiato idea sul suo futuro, desiderando interrompere il prestito per trasferirsi al Como, in Serie A, e ricongiungersi con l’amico ed ex compagno di squadra Cesc Fàbregas.

Nelle scorse ore, Morata avrebbe ribadito con forza questa sua volontà ai dirigenti del Galatasaray. Una posizione chiara che mette in difficoltà il club turco, impegnato da diversi giorni in una trattativa serrata con il Milan. Questo scenario delinea un complesso intreccio di interessi: il Galatasaray vuole evidentemente mantenere il giocatore o monetizzare al meglio la sua eventuale partenza, il Milan sembrerebbe interessato ad acquisire l’attaccante, mentre Morata ha una preferenza ben definita per una destinazione che lo porterebbe a giocare sotto la guida di un amico.

La situazione è dinamica e ricca di colpi di scena. Se da un lato il Galatasaray si trova a gestire la volontà del giocatore, dall’altro la trattativa con il Milan potrebbe rappresentare un’opportunità per definire il futuro di Morata. L’obiettivo del Como, neopromosso in Serie A, è ambizioso e l’idea di avere un attaccante del calibro di Morata, con il quale Fàbregas ha già un’intesa speciale, è un sogno concreto.