Calciomercato Milan, Embolo proposto: Allegri valuta attentamente. Il suo obiettivo è… Ultimissime notizie sui rossoneri

Nelle ultime ore, è emersa la notizia di una proposta interessante per il Milan di Massimiliano Allegri: Breel Embolo, attaccante svizzero classe 1997. Con un passato in club di prestigio come Basilea, Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, e attualmente in forza al Monaco con un contratto fino a giugno 2026, Embolo potrebbe rappresentare un’opzione da considerare attentamente per il reparto offensivo rossonero.

L’ultima stagione al Monaco lo ha visto scendere in campo 42 volte, realizzando 7 reti. Un bottino non eccezionale in termini numerici, ma che non deve trarre in inganno. Embolo è infatti un centravanti moderno, dotato di grande fisicità, velocità e capacità di attaccare la profondità. Non è solo un finalizzatore puro, ma un giocatore in grado di lavorare per la squadra, pressare i difensori e creare spazi per i compagni. La sua duttilità gli permette di giocare sia come punta centrale che come esterno d’attacco, offrendo diverse soluzioni tattiche ad Allegri.

L’età, 27 anni, lo rende un profilo ancora nel pieno della sua carriera, con ampi margini di miglioramento e la possibilità di integrarsi rapidamente in un nuovo contesto. La sua esperienza internazionale, sia a livello di club che con la nazionale svizzera (con cui ha partecipato a diverse competizioni importanti), è un ulteriore punto a suo favore.