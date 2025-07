Condividi via email

Calciomercato Milan, super nome in pole per la fascia difensiva: Tare ci sta lavorando… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan si prepara a un’estate di fuoco sul mercato e ha messo nel mirino il rafforzamento delle corsie laterali, con un investimento previsto di circa 35 milioni di euro per due terzini. L’obiettivo è chiaro: garantire maggiore qualità e profondità sulle fasce. Secondo quanto riportato da Repubblica, il nome in cima alla lista per la corsia di sinistra è quello di Miguel Gutiérrez.

Il terzino spagnolo del Girona, classe 2001, ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera grazie a una stagione eccellente in Liga, dove ha mostrato doti offensive e difensive di alto livello. Gutiérrez è un profilo moderno: veloce, tecnico, con un’ottima capacità di spinta e di cross, e in grado di partecipare attivamente alla costruzione del gioco. La sua età lo rende inoltre un investimento proiettato nel futuro, in linea con la filosofia del Milan di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita.

L’investimento complessivo di 35 milioni di euro suggerisce che il Milan non vuole lasciare nulla al caso e intende assicurarsi due profili di spessore. Se Gutiérrez è il preferito per la sinistra, è lecito attendersi che il club stia valutando con la stessa attenzione anche il corrispettivo per la fascia destra, al fine di bilanciare le due corsie. L’obiettivo è fornire ad Allegri due esterni di ruolo che possano garantire sia solidità difensiva che un contributo significativo alla fase offensiva.