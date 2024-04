Guido Rodriguez Milan, l’annuncio del centrocampista: «Non so se rinnoverò, ma non voglio creare false aspettative»

Il centrocampista del Real Betis, Guido Rodriguez, vuota il sacco in merito al suo futuro: era stato accostato al Milan come colpo a zero

Intervistato da Marca, Guido Rodriguez, sondato dal calciomercato Milan come opzione a parametro zero, si è espresso così in merito al proprio futuro. Il centrocampista, con ogni probabilità, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza al termine della stagione con il Real Betis.

PAROLE – «La mia decisione dipende da tante cose, ma l’ho già detto, non voglio creare false aspettative nelle persone. L’unica cosa che posso dire è che sono molto affezionato a questo club, a questi tifosi, ma nella vita bisogna considerare tutto. A oggi né io né la società abbiamo alcuna certezza su quello che potrà accadere. In questo momento non so se rinnoverò il mio contratto. Il Betis è casa mia, mi dispiace non aiutarvi, potrei dirvelo se lo sapessi, ma per ora ancora non so niente. Io qui sono stato felice in questi quattro anni e mezzo e sono ancora felice, per ora penso a godermi le ultime partite di questa stagione».