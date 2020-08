Milan femminile, prossima gara contro il “colabrodo” San Marino

Milan femminile, la prossima sfida delle ragazze di Maurizio Ganz sarà contro il San Marino che ieri ha perso contro l’Empoli per 10 a 0

Dopo il successo sofferto ottenuto ieri contro la Florentia, il Milan femminile riposa in vista della gara di sabato 29 agosto in trasferta contro il San Marino.

La neo-promossa formazione ieri si è resa protagonista in negativo di una goleada subita contro l’Empoli: 10-0 il risultato finale in favore delle toscane. Per Valentina Giacinti e compagne potrebbe essere l’occasione giusta per portarsi a punteggio pieno dopo due giornate di campionato.