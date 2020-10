Empoli Milan Femminile LIVE, segui la quinta giornata di Serie A Women in programma dalle ore 15: sintesi, cronaca testuale e tabellino

Empoli Milan femminile, tutto pronto per la sfida valevole la quinta giornata di Serie A Women: segui la cronaca testuale del match in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Empoli Milan Femminile LIVE

76′ – L’Empoli preme, il Milan si difende bene

70′ – Occasionissima Milan!! Grande giocata di Giacinti per Dowie, che stoppa il pallone e illumina un corridoio per Jane, tutta sola, spreca e manda alto

66′ – Si sveglia l’Empoli: errore in fase di uscita del Milan, il pallone arriva a Glionna che incrocia, ma Korenciova è attenta e mette in angolo

62′ – Punizione dal limite per il Milan: batte Agard, pallone alla sinistra di Fedele. Rimessa dal fondo per l’Empoli

61′ – Buona azione rossonera, infine Agard scodella per Giacinti che informa ma la palla esce sul fondo

59′ – Destro di Acuti dai 25 metri, palla di poco sopra la traversa

58′ – Rask recupera un altro pallone, serve Dowie che imbuca per Giacinti, palla troppo lunga

56′ – Punizione battuta da Tucceri, risponde Fedele, ancora la numero 27 rossonera mette in mezzo ma Dowie commette fallo.

55′ – Numero di Jane, messa giù a limite dell’area di rigore toscana.

53′ – Rask recupera palla a centrocampo, serve Bergamaschi, che va sul fondo e mette in mezzo, pallone che non viene raccolto da nessuno, finisce in rimessa laterale per le toscane

50′ – Destro di Rask dalla distanza, pallone alto non di molto

48′ – Il Milan, compresa la panchina, chiede un fallo di mano in area di rigore, Maranesi non è dello steso avviso. Azione molto dubbia

46′ – Iniziata la ripresa

Finisce qui il primo tempo! Milan femminile in vantaggio 0-1 sul campo e dell’Empoli, decisiva per il momento Jane.

45′ – 1 minuto di recupero

41′ – Rask ha l’occasione del raddoppio, ma il suo destro è respinto, riparte l’Empoli

38′ – Altra bella azione rossonera: Tucceri per la spizzata di Grimshaw, che illumina Giacinti, che di sinistro manda alto!

36′ – Il Milan c’è! Prima mezzora spettacolare delle rossonere

35′ – Milan vicinissimo al raddoppio con il destro di Rask, ipnotizzato da Fedele, angolo

32′ – Risponde l’Empoli: cross di Prugna per Glionna, che calcia con il destro, pallone alto

30′ – Tucceri da calcio d’angolo mette in mezzo, impatta il pallone Dowie che manda alto

27′ – Altra grande azione rossonera: Dowie vede Giacinti in mezzo ma sbaglia il passaggio decisivo

25′ – GOOOAL DEL MILAN!!! Jane, dopo una grande azione di Giacinti, appoggia in rete da ottima posizione, con il destro! 0-1

21′ – Milan in controllo, ma Empoli decisamente pungente in contropiede

19′ – Grande occasione per l’Empoli: Polli sola davanti a Korenciova, manda incredibilmente a lato!

18′ – Doppia occasione Milan! Prima il tiro di Giacinti respinto, poi Agard illumina per Dowie che informa di testa, ma è facile per Fedele.

17′ – Fusetti lancio lungo per Giacinti, che prova ad impattare al volo, ma non riesce a fare forza al tiro, para Fedele

15′ – Grande occasione per il Milan! Tucceri sulla corsia mette in mezzo per la corrente Grimshaw, che di piattone spreca e manda a lato

12′ – Cresce il Milan, linee rossonere offensive ben coordinate, l’Empoli si schiaccia in difesa

7′ – Occasione Milan: mischia in area, calcia Giacinti ma Di Guglielmo para e mette in angolo

3′ – Empoli subito aggressivo, Milan che si difende con ordine

1′ – Iniziato il match

Empoli-Milan femminile 0-1, tabellino

RETE: 25′ Jane

MILAN (4-4-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti, Bergamaschi; Rask (70′ Kulis), Jane, Grimshaw; Tucceri; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Mauri, Spinelli, Tamborini, Longo, Conc, Salvatori Rinaldi. All.: Ganz

EMPOLI (4-3-3): Fedele; Di Guglielmo, Binazzi, Giatras, De Rita (40′ De Rita); Polli, Knol, Cinotti; Prugna, Glionna (72′ Toniolo), Acuti. A disposizione: Capelletti, Brscic, Varriale, Leonessi, Morreale, Miotto, Fabiano.

Arbitro: Valerio Maranesi

AMMONITE: 54′ Binazzi, 56′ Acuti, 75′ Giacinti

Ultime probabili formazioni

Maurizio Ganz ha ancora qualche dubbio di formazione, che dovrebbe essere chiarito entro poche ore. In porta Korenciova confermatissima. Difesa blindata con Bergamaschi e Tucceri sulle corsie e Agard e Fusetti centrali difensive.

A centrocampo Jane unica certezza. Salgono le quotazioni di Conc, con Grimshaw a sinistra. Trequartista dovrebbe essere Miriam Longo. Davanti Giacinti e Dowie. Occhio a possibili sopresa dell’ultima ora.

Milan femminile (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Grimshaw; Longo; Giacinti, Dowie.

Empoli Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Il match in programma questo pomeriggio alle 15 sarà trasmesso in diretta da TimVision e da Milan TV, entrambi i canali sono visibili sia in streaming che in tv attraverso la piattaforma Tim o cercando il canale tematico rossonero attraverso le App di Sky Go e DAZN.