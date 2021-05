Milan, due soli nomi per l’attacco. Uno di loro sarà il vice-Ibrahimovic

Calciomercato, due nomi per l’attacco del Milan della prossima stagione: uno di loro sarà il vice-Ibrahimovic rossonero

Il Milan lavora già a rinforzare la rosa della prossima stagione: Maignan in porta, Vazquez e De Paul a centrocampo potrebbero essere i primi colpi ma la dirigenza rossonera starebbe anche lavorando per l’acquisto di un vice-Ibrahimovic per l’estate.

Il primo nome sulla lista è quello di Dusan Vlahovic che però è valutato dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso oltre i 40 milioni di euro. Decisamente più accessibile ma comunque complicato per la resistenza del Sassuolo, proprietario del cartellino, il nome di Gianluca Scamacca. La sensazione è che uno dei due sarà il nuovo centravanti del Milan nella prossima stagione.