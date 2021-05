Vazquez Milan, le cifre dell’affare: i dettagli riportati da AS

Vazquez Milan, le cifre dell’affare che potrebbe portare il talento spagnolo a firmare a zero per il Milan in estate

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato della decisione di Lucas Vazquez di non rinnovare con il Real Madrid preferendo l’offerta proveniente dal Milan. Ora AS riporta le cifre dell’operazione e il contratto che il talento spagnolo andrà a firmare per i rossoneri. Ecco i dettagli:

Contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione al giocatore, attualmente infortunato, in scadenza a giugno con il Real Madrid dove ne percepisce 2,5.