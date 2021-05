AS – Lucas Vazquez rifiuta l’Atletico Madrid: il Milan è la sua unica opzione

Lucas Vazquez ha nel Milan l’unica alternativa per il suo futuro come riportato quest’oggi dal quotidiano spagnolo Diario AS

Lucas Vazquez vede solo il Milan come alternativa al rinnovo con il Real Madrid. Come riportato da Diario AS, il terzino spagnolo, dopo mesi di incertezza, sembra vicino a firmare il prolungamento con i Blancos ma nel caso non fosse così, la sua unica opzione è quella di vestire rossonero.

Il classe ’91 ha rifiutato infatti un’offerta dai rivali dell’Atletico Madrid. Il Milan è la squadra che più di tutte si è fatta avanti per averlo nella prossima stagione.