Calciomercato Milan, non solo Vazquez: rossoneri avanti per De Paul

Calciomercato Milan, dopo Vazquez e Maignan i rossoneri sono pronti a chiudere anche per Rodrigo De Paul dell’Udinese

Non solo Lucas Vazquez e Maignan tra gli affari potenzialmente già conclusi dal Milan in vista dell’estate, Maldini e Massara sarebbero infatti in pole anche per accaparrarsi il talento dell’Udinese Rodrigo De Paul.

Discorso già avviato con i friulani che per il cartellino del proprio talento argentino potrebbero ricevere in cambio Hauge, Gabbia e soldi (circa 15 milioni di euro). Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con questa formula il Milan avrebbe scalzato la concorrenza di Inter e Roma per il giocatore.