Milan Dinamo Zagabria: sequestrati coltelli e bastoni a ultras croati

Tra poche ore il Milan affronterà la Dinamo in Championds. In attesa del calcio d’inizio sono stati sequestrati coltelli ad ultras croati

Tra poche ore il Milan affronterà la Dinamo in Championds. In attesa del calcio d’inizio, come riportato da la Gazzetta dello Sport sono stati sequestrati coltelli fumogeni e un bastone telescopico ad un gruppo di ultras della Dinamo Zagabria durante i controlli prima della gara di Champions League con il Milan alle 18.45 a San Siro.

In città, inoltre, è presente un ampio spiegamento di forze dell’ordine per prevenire incidenti.