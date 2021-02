Milan-Crotone LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Milan-Crotone live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventunesima gara di Serie A

I rossoneri impegnati nell’insidioso match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 7 febbraio alle ore 15:00. Mister Pioli inizia a vedere un’infermeria finalmente quasi vuota: indisponibili saranno solamente Kjaer, Brahim Diaz, Tonali e Bennacer. Il Diavolo vuole difendere con le unghie e con i denti il primato in classifica e dare continuità alla vittoria esterna conquistata nell’ultimo turno contro il Bologna, arrivata dopo le scottanti sconfitte in Coppa Italia contro l’Inter e in campionato contro l’Atalanta. Milan-Crotone live: dall’altra parte Romagnoli e compagni troveranno un Crotone ultimo in classifica a quota 12 punti. Gli uomini di Stroppa sono reduci da due sconfitte consecutive e per l’occasione dovranno fare a meno anche di uno dei pezzi più pregiati della rosa.

MILAN-CROTONE IN DIRETTA LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Milan-Crotone, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 15:00

Milan-Crotone, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale