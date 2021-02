Milan, Bennacer out: Pioli senza Tonali reinventa il centrocampo con i giocatori a disposizione, esattamente come nelle ultime settimane

Milan, Bennacer out: Pioli senza Tonali reinventa il centrocampo con i giocatori a disposizione, esattamente come nelle ultime settimane. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in merito ai presenti del Meazza e agli schieramenti tattici delle due squadre.

PIOLI RICOSTRUISCE- Bennacer rientrato a Bologna era il grande atteso tra i titolari ed invece una bronchite lo costringe a rimanere a casa ma attenzione, non sarà sostituito da Tonali, ancora alle prese con il recupero da una borsite all’anca, come riportato dal quotidiano. In mediana andrà Meité al fianco di Kessie.

FASE D’ATTACCO- Attenzione alla fase d’attacco perchè Calhanoglu molto probabilmente partirà dalla panchina, al suo posto sulla trequarti ci sarà Leao che molto bene aveva fatto a Bologna. A sinistra Rebic, a destra Saelemaekers. Ibra davanti a far dimenticare tutti questi problemi.