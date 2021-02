Milan-Crotone: Tomori verso la seconda maglia da titolare consecutiva

Verso Milan-Crotone: Fikayo Tomori partirà per la seconda volta consecutiva dal primo minuto in difesa affianco a Romagnoli

Il Milan si accinge ad affrontare la sfida di domenica contro il Crotone, valida per il ventunesimo turno di Serie A, con una rosa quasi al completo come non mai. Mister Pioli dovrà infatti fare a meno “solamente” di Brahim Diaz, Gabbia (in forse) e Kjaer. Il danese, perno insostituibile del reparto difensivo, dovrebbe però recuperare per il derby del 21 febbraio.

Al suo posto qui, al fianco di Romagnoli, vedremo ancora una volta Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha conquistato rapidamente la fiducia del tecnico rossonero e ha fornito già ottime prestazioni in Coppa Italia contro l’Inter (da subentrato) e in campionato contro il Bologna (da titolare). Domenica l’ex Chelsea partirà dal primo minuto per la seconda volta consecutiva.