Milan-Crotone, Leao verso la conferma come trequartista

Milan-Crotone, Rafael Leao verso la conferma come trequartista: l’attaccante portoghese sostituirà dal primo minuto Calhanoglu

Si ridisegna la probabile formazione del Milan che domani pomeriggio a San Siro sfiderà il Crotone per la ventunesima giornata di Serie A. Bennacer non si è allenato per via di alcune linee di febbre, al suo posto ballottaggio Mieté-Tonali. Ma è sulla trequarti che Pioli dovrà fare i conti con l’indisponibilità più grave: Hakan Calhanoglu non è al 100% e dovrebbe partire dalla panchina.

Al posto del fantasista turco si va verso la conferma di Rafael Leao trequartista, l’attaccante portoghese ha già giocato nel medesimo ruolo nell’ultimo impegno di campionato contro il Bologna.