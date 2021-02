Bennacer probabile assente: ecco chi lo dovrà sostituire

Ismael Bennacer sarà probabilmente indisponibile per la sfida di domani contro il Crotone: ecco chi dovrà sostituirlo domani

Come rivelato da Stefano Pioli in conferenza stampa, Ismael Bennacer ha riscontrato un inizio di bronchite e qualche linea di febbre che l’ha costretto a saltare l’allenamento odierno.

Una defezione probabile per la sfida di domani contro il Crotone e che innesca così un ballottaggio tra Tonali e Meité per il ruolo di centrocampista al fianco di Franck Kessié. Una scelta obbligata per Stefano Pioli con l’ex granata attualmente in pole.