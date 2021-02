Milan-Crotone, dubbio Calhanoglu: «Da decidere se metterlo dall’inizio»

Nella conferenza della vigilia di Milan-Crotone, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni fisiche di Calhanoglu

Dubbio Calhanoglu alla vigilia di Milan-Crotone per Stefano Pioli. Il trequartista turco è appena tornato dopo la positività al Covid ed inevitabilmente non è al top della condizione, come confermato dal tecnico in conferenza stampa.

Ecco le parole dell’allenatore rossonero: «Ha avuto qualche sintomo e certo qualcosina la porta via a livello di condizione. Deciderò se schierarlo dall’inizio o a partita cominciata».